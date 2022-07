"Misja Kleopatra" do dzisiaj jest hitem internetu. "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom" powtórzy sukces?

Trudno mi sobie wyobrazić, że któryś z nowych filmów o dzielnych Galach dobije do takiej popularności w Polsce jak "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Do dzisiaj powtarzane w internetowym slangu wrzutki z pojedynku Numernabisa z Marnypopisem czy historia o tym, jak to jest być skrybą, należą do kategorii rzeczy po prostu nie do podrobienia. To jednak tylko kolejny argument za tym, by nowy "Asteriks" szukał własnej drogi. Gorąco trzymam kciuki za to, by "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom" ją znalazł.



