Netflix zmieni mój ulubiony pojedynek z "Wiedźmina". W serialu będzie wyglądał zupełnie inaczej

Twórcy muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest to scena i jak wielu widzów chciałoby zobaczyć ją na ekranie. Rzecz w tym, że choć w serialowym "Wiedźminie" zdarzały się udane sceny potyczek, seans drugiej serii nie pozwala patrzeć w przyszłość bez obaw. Przeciwnie - na tym etapie nie sposób nie wątpić w jakość nadchodzącego sezonu. Zwłaszcza, że nowe zdjęcia zwiastują kolejną zastanawiającą zmianę względem oryginału. W książce pojedynek rozgrywał się w budynku u stóp wieży - dach był podziurawiony, wsparty na kolumnach i pilastrach. Vilgefortz wleciał tam właśnie od góry, a Geralt zablokował mu drogę przez portal - to w nim zniknęła Ciri, kierując się schodami wiodącymi w górę, do wieży.



Na zdjęciach widzimy natomiast… pustą plażę. Kilka klifów. I tyle. Oczywiście twórcy mogli przenieść walkę ze wspomnianego budynku na plażę przed samą wieżą, którą dodadzą w postprodukcji. W normalnych okolicznościach doszedłbym właśnie do takich wniosków i nie rozumiał, dlaczego ktoś w ogóle może irytować się z powodu tak błahej zmiany. Rzecz w tym, że 2. sezon "Wiedźmina" znacząco zweryfikował moje poglądy na te sprawy, zarzynając do reszty zaufanie do showrunnerki. Nie potrafię już zdroworozsądkowo usprawiedliwiać nawet tak drobnych transformacji - tym bardziej, kiedy nie są logicznie uzasadnione i mogą zwiastować znacznie więcej odstępstw.



Pamiętamy przecież, co działo się w poprzednich epizodach - równie dobrze może się okazać, że cała walka i jej okoliczności mają charakter diametralnie różny od książkowego. Narzekania i wątpliwości zgorzknialca? Być może, ale to nie ja zabiłem w sobie początkowy entuzjazm. I z przyjemnością wszystko odszczekam, gdy Lauren S. Hissrich i spółka pozytywnie mnie zaskoczą.



3. sezon "Wiedźmina" trafi na Netflix w 2023 roku.