Nie łudźcie się, że jedna polska aktorka nagle zrobi z "Wiedźmina" serial godny Sapkowskiego

Zresztą młody wiek i wygląd brytyjskiego aktora każą wątpić w to, czy Netflix odda tego bohatera w zgodzie z książkowym pierwowzorem. Tam Terranova był mężczyzną otyłym i dosyć nieprzyjemnym. Być może twórcy serialu będą chcieli to załatwić za pomocą charakteryzacji i efektów specjalnych, ale nie od dzisiaj wiadomo przecież, że "Wiedźmin" nie cieszy się budżetem na poziomie "Rodu Smoka" czy "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Dlatego nie mam wielkich nadziei, a wieści o zmianie ikonicznej walki Białego Wilka z Vilgefortzem tylko pogłębiają mój niepokój. Oczywiście, wy możecie się ze swojej strony łudzić, że jedna Michalina Olszańska jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki naprawi ten serial. Ale ja nie mam zamiaru się dołączać.



