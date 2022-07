Ciesząca się dużą popularnością w internecie Biologiczna Bzdura Roku kilka lat temu na stałe weszła do krajobrazu polskiego życia publicznego. Łukasz Sakowski przez dwanaście miesięcy uważnie śledzi głupoty z dziedziny biologii czy rzucane przez celebrytów, polityków i sportowców, a potem daje zagłosować internautom na największą z nich wszystkich. W minionym roku triumfowała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska, a przed nią antyplebiscyt wygrywali m.in. Kaja Godek i Ewa Kopacz.



W minionych tygodniach o Sakowskim mówi się jednak przede wszystkim w kontekście jego transfobii. Dla jednych absolutnie oczywistej, a dla nich innych rzekomej. Spór w tej sprawie między internautami trwa do dzisiaj, ale jednemu nie sposób zaprzeczyć. Temat osób transseksualnych oraz tranzycji płci pojawia się w mediach społecznościowych To tylko teoria i samego Łukasza Sakowskiego wyjątkowo często. Również dlatego część komentujących uznała, że to właśnie jego wypowiedzi dotyczyło niedawne oświadczenie organu Polskiej Akademii Nauk sprzeciwiające się podpinaniu transfobii pod stanowiska naukowe. Autor To tylko teoria wkrótce potem odniósł się zresztą do przywoływanych tam wniosków i ostro je skrytykował.