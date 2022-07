Fani czekali na 4. część "Stranger Things" przez niemal trzy lata, ale ich cierpliwość została wynagrodzona. Najnowszy sezon stanowi wyraźny powrót do formy i w dużej mierze naprawia większość błędów popełnionych w poprzedniej odsłonie. Czy wszystko wyszło idealnie? Nie, tego bym nie powiedział. Znacznie mniejsza od zapowiadanej liczba śmierci w finalne "Stranger Things 4", a także dobór postaci do "usunięcia" przez braci Duffer pozostawiły pewien niedosyt. Głosy krytyki pojawiły się też w odniesieniu do długości finałowego odcinka. Według niektórych widzów epizod "Na gapę" jest po prostu za długi.



Część z tych obiekcji musiała dotrzeć do Matta i Rossa Dufferów. Showrunnerzy produkcji nie ukrywali, że podział 4. sezonu na dwie części wynikał z około pandemicznych problemów, przez które po prostu nie wyrobili się na czas z jego dokończeniem. Decyzja o uczynieniu z tej odsłony dzieła tak ambitnego w swej skali i długości była jednak w pełni autonomiczna. Być może bracia Duffer uznali teraz, że trochę przesadzili, bo w kontekście 5. sezonu zapowiadają zmiany.