Friz z Ekipy chwali się, ile zarobił na flippingu. Krytycy mówią, że taka sprzedaż mieszkań to spekulacja

Dalej czytamy, że zarobioną kwotę Friz przedstawi w krótkim filmiku na YouTube oraz: "Klient musi dostać kredyt - kwestia 2-3 tygodni. Jak dostanie, to realizujemy umowę i klasa. Jak coś będzie kombinował, to przynajmniej jestem kilkadziesiąt tysięcy na plus za zadatek, który jest w umowie. Więc sorki, że musicie czekać, ale nie chcę go wystraszyć czy coś".



Abstrahując już ideę przechwałek zarobioną na takiej sprzedaży sumą - Friz od pewnego czasu zajmuje się różnymi inwestycjami i planuje kolejne w przyszłości (teraz wspomniał choćby o obrazach). Oczywiście, większość jego widzów to osoby w wieku wykluczającym pojmowanie tragicznej sytuacji mieszkaniowej w Polsce, ale u wielu pozostałych podobne wpisy mogą wywołać niesmak na kilku innych poziomach - jednym z nich jest właśnie uprawianie flippingu przez zamożnego gościa w tych czasach.