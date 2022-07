Ta sprawa jest niepokojąca na kilku poziomach. Po pierwsze, sama kwestia publikacji zdjęć dzieciaków przy 322 mln followersów na Instagramie - zdaniem wielu sław to coś, czego warto unikać. Chodzi o względy bezpieczeństwa i ochronę prywatności. Chodzi też o to, by oszczędzić dziecku ewentualnych nieprzyjemności. Warto trzymać dziecko z dala od ocen anonimowych internautów; komentarzy, które mogą być, jak wiemy, przykre czy okrutne, a w przyszłości to samo dziecko może się na nie natknąć.



Znacznie większy problem to obsesja pseudo-doskonałości, która objęła już nawet stosunek do dzieci Kim Kardashian. No bo jak wielu rodziców odczuwa realną potrzebę poprawiania rysów twarzy swoich dzieci na zdjęciach? Dbanie o jakość i każdy szczegół publikowanego kontentu to podstawa w celebryckim świecie, ale czy redukcja rozmiarów głowy swojej pociechy powinna podlegać zasadom biznesu? Powiedzieć, że to niesmaczne, to spłycać olbrzymi problem, któremu ktoś powinien się przyjrzeć.



Dowody na wspomniane "poprawki" przedstawił jeden z poświęconych znanym osobom instagramowych profili (skupiających się głównie na pokazywaniu zdjęć gwiazd np. przed i po operacjach plastycznych). Kiedyś Internet podśmiewywał się się z nieudolnie poprawionej łydki Kim czy jednego z jej dzieci doklejonego do zdjęcia - teraz przyszedł czas na znacznie dziwniejsze ingerencje i (słuszne) oburzenie.