Cameron porównuje skalę "Avatarów" do "Władcy Pierścieni" i ma trochę racji

Wg serwisu Deadline budżet kontynuacji blockbustera z 2009 roku sięgnął miliarda dolarów. Nie mamy jednak pewnośći, czy mowa o inwestycji w cały projekt (w tym jeszcze niezrealizowane odsłony), czy też wydatek na realizację 2. i 3. części kręconych jednocześnie. Tak czy inaczej, możemy mówić o rekordowych kwotach i (dzieląc równo) przynajmniej pół miliarda wydanych na najbliższe dwie odsłony.



Sequel rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach z "jedynki", a akcja ma rozgrywać się w wodach oceanu księżyca Pandora. Do sieci regularnie trafiały zdjęcia aktorów realizujących zdjęcia w wodnych zbiornikach - co zatem wiemy o technologii, z której skorzystał teraz Cameron?



Rozpoczynając przygotowania już w 2010 roku, powołał grupę inżynierów do zbudowania specjalnego statku, mogącego zejść na duże głębokości - w tym wypadku mowa o 10 972 m. To pojazd wyposażony w system ogrzewania i kamery 3D do przechwytywania zdjęć. Twórca zbadał Rów Mariański - jego ekipa była drugą w historii, która tego dokonała. Cameron zrobił zdjęcia na głębokości ok. 11 km pod powierzchnią oceanu, co później wykorzystał w pracy nad "dwójką".



Pracą nad efektami zajęło się Weta Digital. Sceny podwodne kręcono techniką motion capture - wymagało to jednak opracowania nowego sposobu kręcenia, który połączy przechwytywanie ruchu i nagrywanie pod wodą. Przetarcie tych ścieżek zajęło ekipie półtora roku - to pierwszy film w historii, w którym zobaczymy efekty tego typu realizacji.



Reżyser obiecuje, że kolejne filmy będą poszerzać granice tego, co można osiągnąć w kinematografii, dzięki zwiększeniu częstotliwości klatek, jakości technologii 3D i realizmu efektów wizualnych. Szczegóły użytych technik poznamy zapewne już niedługo.