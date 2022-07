Powstaje tam właśnie hala zdjęciowa za 150 mln zł, której wykonawcą jest właśnie Doraco. Nie wiadomo, czy udana współpraca obu firm doprowadzi do przyjęcia wygranego projektu. Trudno ocenić, jak TVP i Jacek Kurski odniosą się do 1/5 różnicy między planowanym budżetem a ceną. TVP będzie zapewne potrzebować dodatkowych środków. Z punktu widzenia publicznego nadawcy ich zdobycie nie powinno być dużym problemem, nawet biorąc pod uwagę spadek wpływów. Co rok dofinansowani są blisko dwoma miliardami "rekompensaty" z budżetu państwa i w razie czego mogą liczyć na rządowe wsparcie. Tylko, co na to powiedzą Polacy? Spodziewam się, że wściekłość na TVP znów sięgnie zenitu.



