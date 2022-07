Obiecanej rzezi nie było. Kto zginął w finale 4. sezonu "Stranger Things" i co czeka ocalałych?

Uwaga, w niniejszym tekście - jak można wywnioskować z jego tytułu - pojawią się spoilery na temat "Stranger Things 4".



Wiele można powiedzieć o finałowych odcinkach 4. sezonu "Stranger Things" Netfliksa, ale słowo "rzeź" jest w ich kontekście bez wątpienia sporym nadużyciem. Niestety, dwa finałowe odcinki "Stranger Things 4" przykuwają do ekranu i obfitują w emocje, ale jednocześnie nie do końca spełniają wcześniejsze obietnice. Co sprawi, że wielu widzów poczuje po seansie, że zostali trochę oszukani. Winni temu są, rzecz jasna, twórcy i ekipa aktorska, którzy promowali zakończenie korzystając z niezbyt adekwatnych porównań.



I tak Joseph Quinn (czyli serialowy Eddie Munson) mówił, że czwarta odsłona zakończy się "prawdziwą rzezią". Z kolei producent i reżyser Shawn Levy zapowiadał, że nowe epizody złamią widzom serca, a bracia Duffer wspominali o inspiracjach "Grą o tron". Spiralę oczekiwań nakręcał też tajemniczy banner o treści "Protect Steve" (to właśnie śmierć tego bohatera obstawiało wielu fanów). Wszystko to sprawiło, że niedługo przed premierą w sieci krążyły pogłoski o zgonach aż pięciu bohaterów.