Tak rewitalizują nam Polskę, że zaraz zostanie tylko beton. Zdjęcia betonozy rozgrzewają sieć

Dość trudno wyjaśnić przyczyny ciągłego podejmowania podobnych decyzji - abstrahując już od tego, że pieniądze publiczne powinny służyć dobru publicznemu, a w takich przypadkach raczej mu zagrażają. Ja widzę to tak: stara szkoła estetyki (szaro, równo, klockowato), brak edukacji ekologicznej i klimatycznej, niechęć do pielęgnacji zieleni, brak szacunku do przyrody i chęć "zapisania się na kartach historii", czyli "rewitalizacje" za wyssane z UE fundusze, byle jak - byle tylko coś po sobie pozostawić. A do tego - co gorsza - ignorowanie głosów mieszkańców swojego własnego miasta. I jest jak jest.