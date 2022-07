Zdaniem mężczyzny apel prawników Amber Heard nie zawiera żadnych istotnych treści. Oczywiście, sędzia Penney Azcarate - niechętna do wyznaczania kolejnych przesłuchań - będzie musiała orzec w sprawie dokumentu. Wątpliwe jednak, by powyższe fakty mogły coś zmienić. Nawet jeśli nastąpił błąd ze wskazaniem wieku jednego z przysięgłych. Pozostałe argumenty zostały przecież wzięte pod uwagę w procesie. Co więcej, wyrok trafił już do akt, a jedynym wskazanym przez sąd powodem do odwołania może być formalnie złożona apelacja. Heard będzie więc musiała znaleźć sposób, by zapłacić byłemu mężowi. W przeciwnym razie czekają ją kolejne kłopoty.



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.



Publikacja zawiera linki afiliacyjne Grupy Spider's Web.