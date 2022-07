Jak podaje portal Daily Mail, szkocka policja rozpoczęła oficjalne dochodzenie w tej sprawie. Z kolei Twitter usunął profil z powodu naruszenia zasad korzystania z usługi. Gdy J.K. Rowling pisała swoją wiadomość jeszcze do tego nie doszło, więc nagłośnienie sprawy przez autorkę najprawdopodobniej zmusiło Twittera do spóźnionej, ale słusznej interwencji. To nie pierwszy raz, gdy J.K. Rowling otrzymuje pogróżki a nawet życzenia śmierci. Pozostaje mieć nadzieję, że policja szybko ujmie sprawcę i z czasem zostanie on należycie ukarany. I na takim stanowisku powinniśmy stać bez względu na to, czy zgadzamy się z poglądami Brytyjki, czy od dawna je krytykujemy.



