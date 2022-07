Cios w HBO Max. Platforma przestaje produkować polskie seriale

Można spekulować, że powodem tych cięć jest chęć oszczędności. Obecny CEO Warner Bros. Discovery (które powstało z fuzji WarnerMedia i Discovery), swoje rządy zaczął bowiem od sprawdzenia stanu finansów firmy. Postawił on sobie za cel oszczędzenie 3 mld dolarów w ciągu najbliższych 2 lat. Ofiarami cięć zostały między innymi popularne seriale, jak na przykład „Wychowane przez wilki”, a także „Demimonde”, film który to miało zrealizować studio należące do J.J. Abramsa.