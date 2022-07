Finał 4. serii "Stranger Things" to prawdziwy hit, ale Netflix przyszykował dla nas więcej nowości

To nie był zbyt intensywny tydzień, jeśli chodzi o filmowe i serialowe nowości na Netflix Polska - a przynajmniej do piątku, kiedy to w serwisie pojawiły się dwa finałowe odcinki 4. sezonu "Stranger Things". Ta bomba wynagradza pewną posuchę w sferze prawdziwych hitów, co nie oznacza, że poza przygodami dzieciaków z Hawkins nie ma co oglądać. Sprawdzamy, co ciekawego wpadło do serwisu w ostatnich dniach i co pojawi się tam w nadchodzącym tygodniu!