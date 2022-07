Co łączy Kim Kardasian, Coca-Colę i sieć Ikea? Wszyscy robią nas w konia. Afera o greenwashing

Z kolei Coca-Cola stworzyła reklamę promującą butelki wykonane w 25 proc. z plastiku znad morza. Nie jest to kłamstwo, a pewna manipulacja - firma jest przy okazji jednym z największych producentów plastiku na świecie, o czym już nie informuje. Marka zdążyła odnieść się do zarzutów, przybierając pokorną postawę: "Ciężko pracujemy, aby stać się częścią rozwiązania tego problemu. Obecnie wszystkie nasze butelki w Wielkiej Brytanii w 100 proc. nadają się do recyklingu, a naszym celem jest zbiórka i recykling butelek oraz puszek z każdej sprzedawanej przez nas rzeczy do 2030 roku - na całym świecie". Miło - choć na tym etapie i tak niewiele zmieni (przyszłość jest przesądzona!).



Kolejnym przykładem jest Head & Soulders - szampony firmy Procter & Gamble mają być zrobione z plastiku znalezionego na plażach. Charakterystyczna kolorystyka jest dla niej jednak tak ważna, ze nie chce z niej zrezygnować - uparcie barwiąc butelki na niebiesko i jednocześnie utrudniając lub uniemożliwiając poddanie ich recyklingowi. Z kolei producenci Mentosów zapowiadają wielką rewolucję i pieją o nowych, ekologicznych opakowaniach - przemilczając jednocześnie fakt, że te nowe opakowania zostaną wykonane z materiału nierecyklingowalnego. Przedstawiciele Tesco twierdzą z kolei, że ich opakowania są ulepszone i w pełni nadające się do recyklingu - jednak by tak się stało, klienci muszą z powrotem zanieść je do większych sklepów. Co gorsza, nawet wtedy - według raportu - najpewniej zostaną one spalone lub wysłane na składowisko odpadów.



Podobne przykłady mnożą się w kwestii wspomnianych wyżej i wielu innych firm, które starannie ukrywają szczegóły dotyczące plastiku, kreując swój obraz jako tych, którym zależy. Otóż nie - nie zależy.