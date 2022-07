Były ogromne oczekiwania i wielkie nadzieje. "Stranger Things" wróciło i jest świetne

Bracia Duffer z klasą domknęli przedostatni sezon, gwarantując widzom pierwszorzędną rozrywkę. Udało im się uniknąć tego, czego osobiście najbardziej się obawiałem - nie ulegli pokusie rzucenia bohaterów w wir pędzącej na złamanie karku akcji, która przy tym metrażu wnet stałaby się męcząca. Nie zrozumcie mnie źle - akcji jest tu pod dostatkiem, jednak na całe szczęście nie stanowi esencji i nie przyćmiewa treści. To nie jest jeden z tych wielkich, wybuchowych, rozdmuchanych finałów, w którym najważniejsze staje się spektakularne mordobicie - ten serial Netfliksa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dba o (większość) swoich bohaterów. To oni - odnosząc się do znamiennych słów Willa - są jego sercem. Dlatego też niemal każda i każdy z nich ma trochę czasu dla siebie - chwilę, by coś przemyśleć, z kimś porozmawiać. Dalej: by dowiedzieć się czegoś o sobie, by dać się lepiej i z innej strony poznać innym (również widzom), by przejść kolejnych kilka kroków na swojej drodze, której koniec może nadejść szybciej, niż się spodziewają.



Oczywiście, serial wciąż pompuje część bohaterów kosztem innych - grupa, która dotychczas miała najmniej do roboty i wydawała się najmniej interesująca, wciąż taka pozostaje. Możliwe, że - jak twierdzą niektórzy - bracia Duffer najzwyczajniej w świecie nie mają na te postaci pomysłu. Być może wiedzą też, które z tego dość szerokiego wachlarza charakterów stały się już ulubieńcami widzów - i teraz świadomie skupiają się właśnie na nich, pozostałych spychając na nieco dalszy plan. Niezależnie od przyczyn, odbija się to na tempie opowieści, przeplatając wciągające i emocjonujące wątki tymi usypiającymi (Will, Jonathan, Mike - wciąż na was patrzę).



Ciągnie to za sobą jeszcze jedną frustrację (jedyny spoiler w tekście):