Osobiście jestem niezwykle zadowolony z tego, co w 4. sezonie "Stranger Things" przygotowali bracia Duffer. Produkcja dostała niezwykłego wiatru w żagle i naprawiła wiele swoich wcześniejszych słabości. Moich pozytywnych odczuć wobec nowych odcinków nie jest zaburzyć skandal związany z kręceniem "Stranger Things 4" w miejscu kaźni Polaków i Żydów (choć przyznaję, że to naprawdę gruba sprawa). Jedyne czego w tej odsłonie brakuje, to śmierci któregoś z głównych bohaterów. Na szczęście 2. część 4. sezonu ma spełnić to moje życzenie.



Twórcy "Stranger Things" i aktorzy należący do obsady nie ukrywali, że debiutujące dzisiaj ostatnie dwa odcinki to będzie "rzeź". Netflix podzielił 4. sezon na dwie części głównie ze względu na fakt, że kończących go epizodów nie udało się zmontować i uzbroić w efekty specjalne na czas. Epizod ósmy "Tata" trwa prawie półtorej godziny, a "Na gapę" jest jeszcze dłuższe i zamyka się w 2 godz. 30 minutach, więc zwyczajnie nie dało się tego procesu przyspieszyć. W jakimś sensie wyszło to jednak platformie na zdrowie, bo emocje przed dzisiejszą premierą sięgnęły zenitu.