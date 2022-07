Nie trzeba wcale sięgać pamięcią tak bardzo wstecz, by przypomnieć sobie mocne początki miesiąca w wykonaniu platformy Netflix. Wystarczy porównać aktualizację biblioteki z 1 lipca 2021 roku do tej dzisiejszej. Wtedy w ciągu tego jednego dnia polscy widzowie otrzymali dostęp do ponad 20 produkcji, w tym trylogii "Hobbita" i "Kosmicznego meczu". Na liście nie było co prawda tak mocnej nowości jak 2. część "Stranger Things 4", ale w ogólnym rozrachunku interesujących produkcji do obejrzenia pojawiało się więcej.



Nie sądzę, by był to przypadek. Określiłbym natomiast sytuację z 1 lipca 2022 roku jako wypadkową świadomej strategii Netfliksa oraz pojawienia się w Polsce nowych platform VOD. Kiedyś Warner Bros. czy Disney po prostu wolały sprzedawać swoje produkcje na licencji, bo to im się bardziej opłacało. Teraz wolą je zaś zachować dla HBO Max i Disney+, które w pierwszym tygodniu nadawania zgarnęły 1,2 i 1,9 mln widzów. Z drugiej strony, Netflix jest zapewne przekonany, że dzisiaj i tak mało kto będzie zainteresowany czymkolwiek oprócz "Stranger Things". Nie ma więc za bardzo sensu robić sztucznego tłumu wokół produkcji tego kalibru.