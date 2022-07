Jaś Kapela to postać kontrowersyjna i dla wielu prowokująca. Czy to powinno jednak tłumaczyć używanie wobec niego przemocy? Mam bardzo poważne wątpliwości. Tych nie wykazał polski youtuber Bagietka Michael, który uderzył dziennikarza w twarz za tatuaż "JP2GMD". Co ciekawe, nie ma on nawet walczyć z Kapelą w Prime Show MMA 2 - to zadanie przypadło Konradowi Skolimowskiemu znanemu z "Barw szczęścia".