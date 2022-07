"Diuna: Część 2" opóźniona. Nie wyciągajcie krysnoży, bo jeszcze nie ma tragedii

Wytwórnia ogłosiła ponadto, kiedy do kin powrócą ogromne kaiju. Na "Godzilla vs. Kong 2" poczekamy sporo dłużej, bo do 15 marca 2024 roku. Na szczęście w oczekiwaniu na obie premiery można zanurzyć się w szerokim świecie wymyślonym przez Franka Herberta. "Diuna 2" opowie ciąg dalszy wydarzeń z jego 1. powieści o tym uniwersum, do czego będzie potrzebnych kilka nowych aktorskich twarzy. Cykl powieści tworzonych najpierw przez Herberta, a potem jego syna Briana w duecie z Kevinem J. Andersonem liczy już kilkadziesiąt pozycji, więc "Diuna" jest zaledwie wstępem do znacznie bardziej rozbudowanej opowieści.



