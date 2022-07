"Diss na budziki" będzie hitem tych wakacji. Ten numer buja pół internetu

"Diss na budziki", za który odpowiada Antony Esca, od kilku dni podbija TikToka. Zanim jeszcze w sieci pojawiła się pełna wersja kawałka wraz z klipem, użytkownicy apki zaczęli masowo wrzucać nagrania z fragmentem tego numeru w tle. Dzień przed wypuszczeniem utworu na YouTube'a, po sieci śmigało ponad 50 tys. różnych filmików, w których można było go usłyszeć - i mam tu na myśli nie tylko przeciętnych userów, lecz także influencerów i rozmaitych TikTokowych celebrytów.



Autor bangera, Antony Esca, ma zaledwie 21 lat i od pewnego czasu bawi się muzyką - na jego kanale youtube'owym znajdziecie w sumie 23 kawałki, które zaczął wrzucać do sieci dwa lata temu. Choć większość z nich liczy sobie kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, nie brakuje tracków sięgających 600 tys. czy nawet 1,4 mln. Jak można się domyślać, opublikowany 23 godziny temu "Diss na budziki" wkrótce przebije ten rekord. Już teraz pnie się w górę na karcie "Na czasie" na YT - co jednak najważniejsze, od tygodnia płynie na TikTokowej promocji, a zatem: jednej z najlepszych możliwych.



Fragment "To nasz diss na budziki, wnoszę o ich zakazanie; w ramach buntu aż do skutku będę popylał w piżamie" zna już na pamięć rzesza internautów - oczekujący premiery pełnej wersji fani wrzucali go Antony'emu w komentarze na Instagramie czy nagrywali kolejne filmy. 21-latek ma powody do radości - właśnie stał się autorem hitu, który w najbliższych miesiącach będzie wałkowany w klubach i na domówkach.