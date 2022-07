Jak najtaniej dorwać Disney+? Najlepiej z Polsat Box i Plusem. Nawet dwa lata za darmo

Plus – bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód).



Decydując się na abonament za np. 55 zł, otrzymamy dostęp do Disney+, pakiet 30 GB z dostępem do sieci 5G oraz rozmowy i SMSy/MMSy bez limitu. Dodatkowo, dobierając do tego kolejny abonament głosowy będziemy płacić za niego jedynie 1zł/mies. nawet przez rok. Do takiego abonamentu za 1 zł można również dodać Disney+ i korzystać z niego bez opłat przez rok.