Nazwisko Cameron Diaz doskonale kojarzą nawet ci, którzy z kinem obcują od święta. Ta aktorka, producentka, pisarka i modelka ma w swoim portfolio naprawdę wiele popularnych filmów. Ponadto robiła wszystko, by nie dać się zaszufladkować, a role w głupawych komediach przeplatała występami w docenionych przez krytyków i widzów dramatach. Łącznie doczekała się czterech nominacji do Złotych Globów i wielu innych nagród, należała też do czołówki najlepiej opłacanych i zarabiających aktorek Hollywood.



Cameron Diaz to po prostu była prawdziwa gwiazda - zdolna, popularna, uwielbiana. Jej ostatnie kreacje trafiły jednak na ekrany już jakiś czas temu, bo w 2014 roku. Były to "Sekstaśma", "Inna kobieta" oraz "Annie". Po nich aktorka zrezygnowała z zawodu, co bardzo zabolało jej najwierniejszych fanów. Długo nic nie wskazywało na to, by Diaz miała powrócić. Nagle dowiedzieliśmy się jednak, że artystkę wkrótce zobaczymy w nowym filmie platformy Netflix u boku Jamie'ego Foxxa. Fani Cameron Diaz z pewnością są dziś wniebowzięci - i słusznie, bo posiadaczka takiego talentu ma jeszcze wiele do zaoferowania nie tylko w "Back in Action", ale całej amerykańskiej kinematografii. Być może najlepsze role są jeszcze przed nią.