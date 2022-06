Wydany w 1955 roku "Zły" to jeden z najpoczytniejszych kryminałów epoki PRL-u i zarazem dzieło, które przetrwało test czasu. Książka Leopolda Tyrmanda do dzisiaj cieszy się dużą popularnością, podobnie jak życie samego pisarza. Pod koniec 2019 roku do kin wszedł inspirowany warszawskimi doświadczeniami Tyrmanda "Pan T." i okazał się równie zabawną, co inteligentną komedią. Teraz zaś fani jego twórczości otrzymali świetną niespodziankę od studia RedDeer.Games w postaci gry "Zły: Człowiek o białych oczach".



Zapowiedziana dziś na specjalnej konferencji prasowej w Warszawie produkcja ma być stosunkowo wierną reprezentacją motywów ze "Złego", która w odpowiedni sposób odda zarysowany w powieści klimat półświatka. Jednocześnie prezes zarządu RedDeer.Games Michał Maciej Lisiecki podkreśla, że twórcy zadbają o pewną przystępność dla zachodniego gracza, tak by "Zły: Człowiek o białych oczach" mógł zawojować też zagraniczne rynki. Tam będzie dostępny jako "The Evil One: The Man with the White Eyes".