Tekst Stanisława Lema zostanie zekranizowany w technologii, którą pisarz przewidział

W czerwcu na festiwalu New Images w Paryżu (jedna z największych w Europie imprez poświęconych projektom korzystających z elementów rzeczywistości rozszerzonej) odbyła się światowa premiera animacji VR "Kosmogonik" w reżyserii Pawła Szarzyńskiego (prezentacja przedpremierowa miała miejsce w Cannes). Produkcja adaptuje "Uranowe uszy" - krótką historię odległej planety, na której walka dobra ze złem to starcie naukowego rozwoju i zacofania. Jak mówił twórca obrazu, jest to wielopoziomowa i uniwersalna historia, która nawiązuje do wyzwań współczesnych społeczeństw - "opowieść o sile, jaką daje wspólnota i nauka".



Leokadia Kubicka z Instytutu Adama Mickiewicza, koproducenta filmu, w rozmowie z "Trójką" powiedziała, że do tej właśnie historii niezwykle pasowało zastosowanie immersyjnego doświadczenia, które mamy też w twórczości Stanisława Lema i z którego możemy wyjść do wielowymiarowego opowiadania historii. "Nowatorska forma animacji pozwala wkroczyć w świat Lema w trójwymiarze i eksplorować jako uczestnik, a nie jedynie jako widz".



Po założeniu okularów, widzowie trafiają "do głowy" tytułowego bohatera - wiekowego robota, który poprowadzi ich w głąb opowieści, wyłapując swoje wspomnienia. Zobaczymy smutne życie społeczeństwa Pallatynidów pod rządami okrutnego władcy - w końcu jeden z wynalazców, Pyron, wykorzysta technologię i naukę, by stanąć do walki przeciw totalitarnej władzy. Strona wizualna animacji jest inspirowana rysunkami ilustratora wielu dzieł Lema, Daniela Mroza; narratorem polskiej wersji językowej jest Arkadiusz Jakubik.