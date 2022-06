Robert Więckiewicz ma za sobą 15 lat absolutnie fantastycznej i niezwykle bogatej kariery. Wybił się co prawda dosyć późno, bo dopiero w 2004 roku za sprawą "Vinci", ale od tego czasu ani przez moment nie zszedł ze szczytu. Choć przez cały ten czas zawsze budził pewne kontrowersje, nie tylko ze względu na swój styl bycia, ale też aktorskie wybory. Dość przypomnieć burzę wśród fanów "Behawiorysty", którym nie spodobał się portret prokuratora w wykonaniu Roberta Więckiewicza.



Gdy ma się jednak za sobą występy w takich tytułach jak "Dom zły", "Kler", "Ukryta gra", "Ślepnąc od świateł", "Volta", "Odwróceni" czy "Twardowsky", to można z radością obchodzić urodziny. Te w przypadku Roberta Więckiewicza przypadają zaś dokładnie na 30 czerwca. Urodzony w Nowej Rudzie aktor świętuje więc dziś swoje 55. urodziny. My możecie robić to razem z nim, przypominając sobie najlepsze role Więckiewicza. A tych jest naprawdę dużo.