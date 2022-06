Nareszcie! "Historia Śródziemia" zostanie wydana w Polsce

W ostatnich dwóch dniach o J.R.R. Tolkienie i jego dziełach znów stało się niezwykle głośno. Najpierw pierwsze zdjęcia serialowych orków wypuścił Amazon Prime Video. Firma przy okazji rozpętała burzę wieścią, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" pokaże orkowe kobiety. W międzyczasie do uszu czytelników doszły wieści o poświęconej Drugiej Erze nowej książce zatytułowanej "Upadek Numenoru" i przygotowanej przez Briana Sibleya z Tolkien Society. A jeżeli pozycja napisana przez kogoś innego niż J.R.R. Tolkien lub Christopher Tolkien was nie przekonuje, to mamy jeszcze lepsze wieści - w Polsce wyjdzie "Historia Śródziemia".



Dwunastotomowa pozycja zbierająca szereg niepublikowanych nigdzie indziej tekstów twórcy "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" pojawi się w naszym kraju nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. Polscy fani czekali na takie wieści od dosyć dawna, bo firma tygodniami kusiła systematycznie wypuszczanymi doniesieniami o nowych pozycjach z katalogu J.R.R. Tolkiena. "Historia Śródziemia" po angielsku została wydana w latach 1983-1996 i zawiera wszystkie najważniejsze teksty dotyczące legendarium najważniejszego uniwersum fantasy. Do tej pory nie pojawiła się w całości w żadnym innym języku.