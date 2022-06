Tematem tygodnia w USA został keczup Donalda Trumpa. Uwaga: wysyp memów

Do beki dołączyły się też media - The New Yorker pozwolił sobie "zacytować" przerobione wypowiedzi Trumpa ("Nie znam keczupu, to kłamstwo. Keczup jest dla frajerów. Używam musztardy, majonezu, ale używanie keczupu to hańba i nie powinno się do tego dopuszczać w naszym kraju"). I tak właśnie pomidorowy dodatek stał się esencją niepokojącej opowieści byłej asystentki Donalda Trumpa - ale czy kogoś choć trochę to dziwi?



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.



Publikacja zawiera linki afiliacyjne Grupy Spider's Web.