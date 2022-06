Ostatni raz o Woodym Allenie było naprawdę głośno jeszcze na początku zeszłego roku, gdy HBO wypuściło kontrowersyjny dokument "Allen kontra Farrow". Reżyser odniósł się po czasie do serialu i nazwał go "tandetnym hitem", ale potem w zasadzie wycofał się z życia publicznego. Lub to ono stwierdziło, że Woody Allen mu do niczego potrzebny nie jest. Zależy jak na to patrzeć.



Przełamać społeczny ban przeciw twórcy "Annie Hall" zdecydował się dopiero Alec Baldwin. Mający swoje własne problemy aktor zadeklarował, że nic go nie obchodzą opinie innych i zrobi wywiad z Allenem. Trudno tego zdarzenia nie interpretować jako kolejnego w ostatnich tygodniach gestu hollywoodzkiej śmietanki przeciw cancel culture, do czego wiele osób zachęciło zwycięstwo Johnny'ego Deppa nad Amber Heard. Woody Allen miał więc pierwszą od bardzo dawna okazję, by powiedzieć, co mu po głowie krąży. Czego dowiedzieliśmy się z wywiadu?