Bez dwóch zdań premiera Disney+ była jedną z tych najbardziej wyczekiwanych. Masa produkcji należących do medialnego giganta była do tej pory dostępna była jedynie w telewizji, albo nawet tam ich nie było. Wszystko dlatego, że firma zbroiła się, zbierała swoje licencje, nie sprzedawała ich tanio (albo w ogóle) konkurentom, przez to wiele tytułów było z naszej, polskiej perspektywy, w zawieszeniu. Gdy Disney+ wreszcie wszedł do Polski okazało się, że tych produkcji, na które czekaliśmy, a nawet o tym nie wiedzieliśmy, jest znacznie, znacznie więcej.