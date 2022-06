Fani Marvela nie jedźcie na urlop. "Thor: Miłość i grom" to najgorętsza premiera lipca [LISTA]

Nie martwcie się, jeśli to nie MCU wam w duszy gra. "Thor: Miłość i grom" jest bez dwóch zdań największym blockbusterem i najgorętszą premierą lipca, ale w repertuarze kinowym na nadchodzący miesiąc znajdziemy więcej nowości. Na liście są hity, których nie można przegapić. Jakbyście jednak nie byli do końca usatysfakcjonowani, to miejcie na uwadze, że Netflix w lipcu szykuje się do wypuszczenia swojej najdroższej do tej pory produkcji.