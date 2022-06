Disney+ nie ma wszystkich seriali Marvela, ale jest coraz lepiej

Załóż konto Disney Plus z tego linku, skorzystaj z promocyjnej ceny (2 miesiące gratis).



Oryginalne seriale Marvela zniknęły z serwisu Netflix w dniu 28 lutego 2022 roku. Od tego czasu polscy użytkownicy nie mogli ich obejrzeć za pomocą żadnego legalnego źródła (o ile nie korzystali z VPN-u). Gdzieś na horyzoncie widniała obietnica premiery na Disney+, ale dopóki ta usługa nie ruszyła w Polsce, dopóty nadzieja wydawała się dosyć płocha. Na szczęście od dziś nie ma już tego problemu. "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" "Iron Fist", "Defenders" i "Punisher" zagościły wygodnie na Disney+.



Firma prezentuję serię sześciu produkcji w swojej bibliotece w sposób dosyć zauważalny, bo za pomocą zakładki "Saga Defenders". Co więcej, w przeciwieństwie do kilku innych tytułów tworzonych przed debiutem Disney+ nie wstydzi się ich pokazywać w głównym hubie poświęconym Marvelowi. Dyskusja o tym, czy Daredevil i jego towarzysze z Defenders należą do kanonu Marvel Cinematic Universe toczy się nie od dziś. Zresztą sam Disney wydaje się w tej sprawie nieprzekonany, dlatego z łatwego dostępu do wspominanych produkcji warto cieszyć się podwójnie.