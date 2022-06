Pisząc o kontynuacji nie sposób uniknąć jednego, małego spoilera: w pewnym momencie Jan Willer znika. Akcja drugiej części serialu rozpoczyna się kilka dni po tym zniknięciu - żonę aspiranta, Gabrysię, w środku nocy budzi anonimowy telefon. Kobieta musi jak najszybciej udać się do szpitala. Tymczasem nowiny, które docierają do kolegów Willera z posterunku, brzmią niepokojąco i alarmująco. Ekipa rusza w głąb lasu w dalszych poszukiwaniach zaginionych mieszkańców wsi.



I tym razem fani jakościowych superprodukcji mają do czynienia ze słuchowiskiem grozy w najlepszym wykonaniu - to, co w serialach audio najważniejsze, dopracowano tu do perfekcji. Simlat i cała reszta spisali się na medal; dialogi i bogactwo słyszanych przez nas dźwięków wypadają nader przekonująco. Wierzymy w świat przedstawiony, choć przecież tylko go słyszymy - dzięki temu możemy w pełni zanurzyć się w opowieść. A ta wypada jeszcze bardziej niepokojąco, niż poprzednio. Fani podobnych dreszczowców powinni docenić skrupulatnie budowane napięcie, które ulatnia się dopiero jakiś czas po odsłuchaniu odcinka. Czekanie na premierę kolejnych epizodów nie będzie zbyt łatwe.



Przemyślany scenariusz i doskonała reżyseria sprawiają, że znana z "jedynki" duszna atmosfera staje się jeszcze bardziej intensywna. Wygląda na to, że kolejna podróż do opuszczonej wioski jeszcze bardziej zbliży bohaterów do szaleństwa - a słuchacze nie spoczną, dopóki nie poznają finału tej świetnie prowadzonej opowieści.



Fanów "jedynki" pewnie nie muszę przekonywać, by sięgnęli po kontynuację - wszyscy pozostali mogą przesłuchać pierwszy odcinek bezpłatnie (link poniżej). Kolejne epizody będą pojawiać się w każdy piątek w Audioteka Klub - w sumie będzie ich dziesięć.