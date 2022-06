Aborcja zawsze była i będzie tematem budzącym kontrowersje. Niedawne zamieszanie wokół wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego w tej sprawie udowadnia to po raz kolejny. Aborcyjny Dream Team postanowił więc podejść do niej od innej strony i do nowej kampanii marketingowej zaprosił... mężczyzn. Popularni celebryci tacy jak Hubert Urbański, youtuber Gargamel czy Jakub Żulczyk opowiedzą o swoim stosunku do aborcji na żądanie.