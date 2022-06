"Obi-Wan Kenobi" miał być filmową trylogią. Nic dziwnego, że wyszedł tak fatalny serial

Gdy po raz pierwszy zaprezentowałem swój pomysł Lucasfilmowi, powiedziałem: "To tak naprawdę są trzy historie. Bo w tym bohaterze muszą zajść trzy ewolucje, by przeistoczył się z Obi-Wana w Bena. Pierwsza zaszłaby w pierwszym filmie, który przerobiono na serial. Chodzi o to, by Obi-Wan poddał się woli Mocy, Przeniósł swoją wolę, poddał swoją wolę, zostawił chłopaka w spokoju. Drugi film dotyczyłby tego, gdzie Kenobi wyląduje po tym wszystkim. A najbardziej potężnym momentem w historii Obi-Wana, było poświęcenie swojego życia w "Nowej nadziei".



To wielki moment, chce się w jego trakcie płakać. Ale jeśli się nad nim zastanowimy, to widzimy dosyć nagłą zmianę nastawienia. W jednej chwili walczysz z tym gościem [Darthem Vaderem - przyp. red.], a w następnej widzisz Luke'a i decydujesz: "W tym momencie umrę". Jak dla mnie wymagało to wcześniejszych przemyśleń. Obi-Wan musiał wcześniej zaakceptować to, co nastąpi

- wytłumaczył Stuart Beattle.