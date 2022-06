Klienci Netfliksa mają schizofrenię. Oceniają go najgorzej, a i tak nie zamieniliby na inne VOD

Co to dokładnie oznacza? Mówiąc krótko, największa usługa streamingowa jest przez użytkowników oceniania jako dosyć nieopłacalna. Zadowolenie ze stosunku ceny do wartości zostało przez amerykańskich klientów wycenione na zaledwie 62 proc. W tej kategorii zwyciężyło HBO Max z 85 proc., a na kolejnych miejscach znalazły się Disney+, Hulu i Paramount+. Oprócz Netfliksa powody do niepokoju mogą mieć też szefowie Apple TV+, bo ich produkt też jest uznawany za zbyt drogi względem oferowanych treści.