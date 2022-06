Minister Czarnek zapunktował. "This War of Mine" lekturą szkolną, można ją pobrać za darmo

"This War of Mine" oficjalnie stało się nieobowiązkową lekturą szkolną. To pierwszy taki przypadek w historii polskiej edukacji, żeby gra wideo weszła do kanonu lektur uzupełniających. Za jej sprawą uczniowie liceum będą mogli m.in. lepiej poznać obraz okupowanego miasta w kulturze i popkulturze. Co więcej, każdy może pobrać ją już teraz za darmo.