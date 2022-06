Nie, Johnny Depp nie wraca jeszcze do "Piratów z Karaibów", ale to kwestia czasu

Johnny Depp wygrał proces dekady i z hukiem wrócił do łask opinii publicznej. Jak już swego czasu stwierdził były producent z Disneya, aktor ma w sobie zbyt duży potencjał komercyjny, aby Myszka Miki go przegapiła i na pewno złoży mu propozycję powrotu do "Piratów z Karaibów". Problem w tym, że sam zainteresowany nie zagrałby w filmie wytwórni nawet za 300 mln dolarów i milion alpak. Tak przynajmniej zeznał pod przysięgą.



Disney mizdrzy się do Johnny'ego Deppa jak tylko może. Materiał z aktorem grającym Jacka Sparrowa po latach przerwy pojawił się nawet na zamku w paryskim Disneylandzie. Takie gesty dają fanom nadzieję, że aktor jednak powróci do "Piratów z Karaibów", po tym jak Myszka Miki zerwała z nim wszelkie kontakty, gdy pojawił się niesławny felieton jego eksmałżonki Amber Heard.