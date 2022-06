Stało się to, czego wiele amerykańskich gwiazd od dawna się obawiało - aborcja nie jest chroniona na szczeblu prawa federalnego. W tamtejszym Sadzie Najwyższym większość mają obecnie konserwatyści. Dlatego nie dziwi, że dotychczasowy wyrok uznający prawo kobiety do wykonania aborcji zostało obalone. Według "The Washington Post" po piątkowym wyroku do zaostrzenia przepisów z automatu doszło już w ośmiu stanach - kolejnych sześć ma podjąć podobne kroki w ciągu miesiąca, a następnych sześć (co najmniej) wkrótce pójdzie w ich ślady.



Mowa, rzecz jasna, przede wszystkim o Południu i Środkowym Zachodzie. Administracja stanowa na obu wybrzeżach utrzyma lub - niewykluczone - jeszcze bardziej zliberalizuje dotychczasowy zapis. Joe Biden zapowiada, że jego administracja zrobi wszystko, by przywrócić poprzednie prawo. Na razie nic jednak nie wskazuje na powodzenie takiej inicjatywy. Póki co nowa decyzja - niezgodna z wolą większości mieszkańców USA - oddała regulowanie dostępu do przerwania ciąży w ręce poszczególnych stanów. Stany Zjednoczone w kolejnych miesiącach jeszcze mocniej się podzielą.