Część akcji 4. sezonu "Stranger Things" rozgrywa się w radzieckim więzieniu, gdzie Jim Hopper trafia po wydarzeniach z poprzedniej części. Jeżeli Netflix sądził, że umiejscowienie zdjęć gdzieś poza Rosją pozwoli uniknąć kontrowersji, to niestety bardzo się pomylił. W placówkę karną w serialu wcieliło się bowiem wileńskie więzienie na Łukiszkach. To najstarszy zakład karny na Litwie i (na nieszczęście platformy) jedno z najbardziej okrutnych miejsc odosobnienia Polaków w rosyjskim i radzieckim systemie represji.



Fakt wykorzystania tego właśnie miejsca jako scenografii wątku Hoppera oburzył wiele osób. Społecznemu odbiorowi sprawy nie pomogła opcja zamieszkania w dostosowanym lokum na terenie więzienia, którą umożliwia Airbnb. Zainteresowani goście mogą spać w tematycznych celach i zwiedzać specjalnie do tego przystosowaną część obiektu (104-114 euro za noc). Przedstawiciele romskich i żydowskich społeczności stworzyli petycję w serwisie change.org, która ma wymusić przeprosiny za żerowanie na ludzkiej tragedii. W tym kontekście wspomina się też trend tatuowania sobie numerów na nadgarstku (każde z badanych w laboratorium w Hawkins dzieci o nadnaturalnych zdolnościach miało taki tatuaż), co jest postrzegane jako kpina z Holocaustu.