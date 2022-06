Disney uratował czy zmarnował "Gwiezdne wojny"? Wybieramy najlepsze tytuły

Od czasu zakupu praw do marki "Star Wars" Disney wyprodukował już kilkanaście osadzonych w uniwersum produkcji. Choć imponująca część fandomu postawiła już na franczyzie krzyżyk, kolejne tytuły nieustannie cieszą się olbrzymią popularnością. Jasne - jest na co narzekać, nie uważam jednak, by "nowy" Lucasfilm nie podarował widzom zupełnie nic godnego uwagi. Jestem z tych, którym zdecydowana większość nowości sprawiła mniejszy lub większy zawód - mimo tego z uporem śledzę wszystko, co studio wypuści ze swojej stajni. Wciąż wyczekuję miłych zaskoczeń, pamiętając, że przecież Disneyowi udało się kilkakrotnie sprawić mi nieco radości.



Poniżej prezentuję swoją w pełni subiektywną listę filmów i seriali "Star Wars", które powstały już pod wodzą Disneya - czyli po 30 października 2012 roku (zgadza się: od zakupu franczyzy lada moment minie dekada). Dlaczego nie biorę pod uwagę "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa? Sprawa jest prosta - każdy z tamtych filmów, włącznie z trylogią prequeli, zyskał już status kultowych, a dla wielu fanów to wręcz jedyne liczące się produkcje. Co więcej - bądźmy szczerzy - to zupełnie inna wizja i inaczej konstruowane historie.