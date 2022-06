Polacy-cebulacy to najwyraźniej już przestarzały tytuł. Od teraz każda osoba zarabiająca w tym kraju gorzej od milionerów z listy Forbesa zalicza się do kategorii: "Polacy, co żrą za dużo mięsa". I wszystko jasne. To wy rozwalacie planetę, a "tłuste koty" zachowujące się niczym antagoniści z filmów Disneya są całkowicie niewinne. Profesor Janusz Filipiak wie to najlepiej, bo jego prywatny odrzutowiec, to nawet nie odrzutowiec.