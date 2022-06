Wszystkie te argumenty na plus i na minus dla każdej platformy bledną jednak w oczach wielu w obliczu jednego fundamentalnego pytania: "Czy serwis pozwala na współdzielenie konta?". To już powszechna wiedza, że Netflix planuje ostrą walkę z tym procederem. Pierwsze testy w takich krajach jak Peru, Kostaryka i Chile nie poszły po myśli szefów serwisu, ale nikt tam raczej nie zrezygnuje z tego pomysłu. W ostatnim kwartale roku na Netfliksie pojawi się dodatkowa opłata za dzielenie się danymi do konta. Czy nam się to podoba, czy nie. Na szczęście Disney+ nie jest równie prędki w karaniu użytkowników, choć toleruje współdzielenie konta tylko pod pewnymi warunkami.