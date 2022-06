Skoro jednak nie sam bohater ma przyciągnąć widzów do "Człowiek kontra pszczoła", to może haczykiem będzie humor? Odpowiedź na to pytanie bardzo zależy od waszego gustu. Jeżeli bawi was ganiający po pokojach z głupią miną Rowan Atkinson, to tutaj dostaniecie podobnych gagów co nie miara. A to Brytyjczyk potańczy sobie nago pod prysznicem, a to walnie twarzą w psią kupę, by innym razem wylecieć cały w sadzy z komina.



Osobiście dostrzegam w tym wszystkim starodawne poczucie humoru, bo mało kto robi już komedie w taki sposób. Czy jednak przesadnie tęskniłem za takim stylem? W żadnym wypadku. Jakby Atkinson wrócił z czymś pokroju "Czarnej Żmii", to piałbym z zachwytu. Na drugiego "Jasia Fasolę" jestem (co najwyżej) w stanie parsknąć i westchnąć z odrobiną nostalgii: "Jakie to przeraźliwie głupie".