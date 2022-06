Alec Baldwin robi publiczne wydarzenie, którego honorowym gościem będzie Woody Allen? To znak, że społeczna rewolucja zapoczątkowana przez #MeToo zaczęła zjadać własny ogon. Po strachu przed cancel culture dla wielu nadszedł czas, aby śmiać się jej prosto w twarz. W szczycie obsesji "anulowania" wystarczył jeden tweet sprzed wielu lat, aby tłumy w internecie nawoływały do całkowitego odrzucenia jego autora. Dzisiaj ten trend coraz szybciej się odwraca. Sprzeciw wobec takiego podejścia deklaruje coraz więcej osób publicznych, w tym ostatnio Rowan Atkinson.



Jeszcze do niedawna w najśmielszych snach bym nie przypuszczał, że Alec Baldwin może zrobić wywiad z Allenem, zapowiadając go słowami "Kocham cię, Woody". Mamy tutaj przecież do czynienia z naprawdę kontrowersyjnym duetem. Z jednej strony człowieka, który zastrzelił kobietę na planie filmu "Rust", a z drugiej niesławnego reżysera, za którym od 1992 roku ciągną się zarzuty o molestowanie dziecka. Żadna z tych spraw nie została wyjaśniona i na dobrą sprawę obaj dawno powinni zostać anulowani. A przynajmniej tak byłoby, gdyby swojego dopięliby zwolennicy cancel culture.