"The Boys" na podstawie komiksów Gartha Ennisa i Daricka Robertsona tydzień w tydzień przesuwa granicę tego, co może trafić do serialu o superbohaterach. W najnowszym sezonie, który rozpoczął się od supka bazującego na Ant-Manie wchodzącego do środka penisa swojego kochanka, byliśmy świadkami wielu porąbanych scen, na które scenarzyści z Marvela i DC w życiu by nie mogli sobie pozwolić. Włodarze firmy Amazon, którzy finansują to przedsięwzięcie, znosili ze stoickim spokojem kolejne wariackie pomysły scenarzystów - ale do czasu.