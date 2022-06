Biedne premiery Netfliksa na przyszły tydzień. Na szczęście są już "Królowa" i "Dom z papieru: Korea"

To już kolejny polski serial od platformy Netflix. Jak pokazuje historia, z jakością rodzimych produkcji serwisu bywało różnie. Już teraz możemy się przekonać, jak jest tym razem. Na pewno warto dać tytułowi szansę, bo przecież w główną rolę wciela się Andrzej Seweryn. Gra on drag queen, który po latach emigracji musi wrócić do swojej ojczyzny. Nie spodziewajcie się jednak sugerowanego w tym opisie poważnego dramatu. "Królowa" to klasyczne feel good story.



Serial już dostępny na Netflix Polska.