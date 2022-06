HBO Max daje radę. Do serwisu wpada mnóstwo nowości

Nadeszło lato, ale HBO Max sprawnie konkuruje z piękną pogodą. Niemal każdego dnia do serwisu trafiają nowe filmy i seriale, a my - jak co weekend - piszemy dla was o najciekawszych premierach i usuwanych tytułach. Sprawdźcie, co w ostatnich dniach pojawiło się na platformie oraz co zobaczymy na niej w najbliższym czasie.