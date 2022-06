3. sezon "The Boys" co tydzień atakuje Amazon Prime Video nowym odcinkiem. I co tam się dzieje! Ci, co widzieli już Herogasm, wiedzą, że nie jest to serial dostosowany do widowni poniżej 18. roku życia. Po tych wszystkich bezeceństwach, jakich byliśmy świadkami, w ramach psychicznego odpoczynku, oglądamy "The Summer I Turned Pretty". Tak, z jednej strony superbohaterska orgia, a z drugiej przesłodzona historia dorastającej nastolatki.